Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что призывы генсека НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на удары по объектам на международно признанной территории России являются попыткой запугать Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

«Призыв Столтенберга есть ничто иное, как попытка коллективного Запада запугать Россию и оказать на нас давление», — отметил Смирнов.

Он добавил, что подобные слова генсека НАТО звучат на фоне продвижения российской армии в Харьковской области. К тому же, украинская армия уже наносит удары западным оружием по территории России, уточнил он.

Председатель Крымской межнациональной миссии уточнил, что Россия будет отвечать на угрозы стратегической безопасности с помощью мер, предусмотренных военной доктриной страны.

До этого Столтенберг призвал страны — члены Североатлантического альянса разрешить Украине наносить удары западным оружием по объектам на международно признанной территории России.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.