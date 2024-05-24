Генерал Попов прокомментировал решение суда, оставившего его в СИЗО

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов выслушал приговор военного суда, который не отпустил его под домашний арест и оставил в СИЗО, и сказал: «Бывало и хуже». Видеозапись реакции военного опубликовал Telegram-канал SHOT.

Второй Западный окружной военный суд не смягчил меру пресечения генерал-майору Ивану Попову и оставил его в следственном изоляторе.

При этом судья уточнил квалификацию обвинения. По его словам, Попов обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой лиц в особо крупном размере с использованием служебного положения.

21 мая стало известно об аресте Попова. Его подозревают в хищении свыше 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, предназначенных для возведения оборонительных сооружений на Запорожском направлении. Это не первый громкий арест в Минобороны. В конце апреля по делу о взятке арестовали замминистра обороны Тимура Иванова. Позже по аналогичному делу в СИЗО отправили главного кадровика ведомства Юрия Кузнецова.

Все события, связанные с задержаниями и арестами представителей Минобороны, происходили на фоне смены главы ведомства. 14 мая новым министром обороны стал Андрей Белоусов, который ранее занимал должность первого заместителя председателя правительства России.

Ранее в чистках в Минобороны РФ увидели «пригожинский след».