В ЕС заявили об отсутствии обсуждений тренировки солдат ВСУ на Украине

Политические лидеры стран Евросоюза пока не обсуждают возможность обучения солдат ВСУ на территории Украины. Об этом заявил высокопоставленный представитель ЕС, передает ТАСС.

«Внутри Украины (обучение солдат. — «Газета.Ru») не обсуждается сейчас», — сказал он.

Источник не исключил возможности, что в будущем этот вопрос может обсуждаться. Дипломат напомнил, что страны ЕС в рамках тренировочной миссии продолжают готовить украинских солдат на своих территориях.

В мае 45 украинцев прошли экспресс-обучение управлению гаубицами Caesar во Франции. Газета Le Point со ссылкой на заявления инструкторов, проводивших это обучение, написала, что сначала украинские военные тренировались обслуживать гаубицы, а потом отрабатывали скорость и точность стрельбы.

В феврале глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж в 2024 году обучит еще от 7 до 9 тысяч украинских солдат.

Ранее Шольц призвал не спекулировать на теме использования оружия Запада против РФ.