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В ЕС заявили об отсутствии обсуждений тренировки солдат ВСУ на Украине

ЕС пока не обсуждает тренировку украинских солдат на территории Украины

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Thomas Peter/Pool/Reuters

Политические лидеры стран Евросоюза пока не обсуждают возможность обучения солдат ВСУ на территории Украины. Об этом заявил высокопоставленный представитель ЕС, передает ТАСС.

«Внутри Украины (обучение солдат. — «Газета.Ru») не обсуждается сейчас», — сказал он.

Источник не исключил возможности, что в будущем этот вопрос может обсуждаться. Дипломат напомнил, что страны ЕС в рамках тренировочной миссии продолжают готовить украинских солдат на своих территориях.

В мае 45 украинцев прошли экспресс-обучение управлению гаубицами Caesar во Франции. Газета Le Point со ссылкой на заявления инструкторов, проводивших это обучение, написала, что сначала украинские военные тренировались обслуживать гаубицы, а потом отрабатывали скорость и точность стрельбы.

В феврале глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж в 2024 году обучит еще от 7 до 9 тысяч украинских солдат.

Ранее Шольц призвал не спекулировать на теме использования оружия Запада против РФ.

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