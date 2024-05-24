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Ракетная опасность запущена на территории Белгородской области

В Белгородской области в четвертый раз за день объявили ракетную опасность

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Shutterstock/Oleg Elkov

Сирены, предупреждающие о ракетной опасности, включились на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства чрезвычайных ситуаций в Telegram-канале, ссылаясь на единую госсистему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Ракетная опасность», — отмечается в публикации.

Местным жителям настоятельно рекомендуется оставаться дома и не приближаться к окнам.

Незадолго до этого мэрия города Белгород сообщила, что сирены ракетной опасности сработали на территории Шебекинского городского округа Белгородской области.

Утром 24 мая в воздушном пространстве Белгородской области засекли беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. После этого в регионе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), которые успешно сбили заданную цель. В министерстве обороны РФ произошедшее охарактеризовали как попытку украинских войск «совершить террористическую атаку» на объекты на российской территории.

Ранее «Газета.Ru» перечислила несколько основных правил выживания в Белгороде.

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