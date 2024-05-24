Нацсовет Украины удалил рекомендации для украинских СМИ по российским военным

Национальный совет Украины по телерадиовещанию удалил свою рекомендацию для украинских СМИ не называть российских военных «орками», «чмонями» и «русней». Об этом сообщается в Telegram-канале «Политика Страны».

«Нацсовет по ТВ удалил свою рекомендацию», — говорится в публикации.

Рекомендация была опубликована на сайте Нацсовета 14 мая.

Национальный совет рекомендовал также воздержаться от обесценивающей лексики по отношению к ветеранам, стигматизации физических и психологических травм, бездоказательных обвинений в нарушении присяги попавших в российский плен и так далее. В документе отмечалось, что медиа должны соблюдать этические и журналистские стандарты в условиях военного положения.

До этого советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что хакеры взломали одну из платформ для трансляции телеканалов в республике.

Ранее аналитики заявили о четырехкратном росте объема кибератак со стороны Украины на российские ресурсы.