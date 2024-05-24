В сеть попали кадры с последствиями удара по составу с техникой ВСУ под Харьковом

Государственное предприятие «Украинская железная дорога» («Укрзалізниця») в своем Telegram-канале опубликовало кадры последствий удара Вооруженных сил России по составу с техникой ВСУ под Харьковом.

Накануне ТАСС, ссылаясь на силовые структуры, сообщил, что российские военные уничтожили на станции Люботин, которая находится под Харьковом, железнодорожный состав с украинскими танками, тренировочную базу операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и железнодорожные узлы.

Утром 23 мая мэр города Игорь Терехов заявил, что около 11:00 в городе прогремело не менее 10 взрывов. Позже он сообщил в своем Telegram-канале, что удар был нанесен по транспортной инфраструктуре и коммунальному предприятию.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.