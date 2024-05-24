Боец ВСУ угнал танк и перешел на сторону российской армии

Украинский военный Максим Лихачев угнал танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) и перешел с ним на сторону Российской армии. Об этом военный эксперт Даниил Безсонов сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, 39-летний Лихачев перешел к ВС РФ на Донецком направлении на угнанном Т-64. Боец решил угнать танк, потому что посчитал, что так будет безопаснее добраться до места, где его заранее ждали по предварительной договоренности российские военные.

Безсонов рассказал, что Лихачев — уроженец города Сватово Луганской народной республики. С начала специальной военной операции мужчина послужил в четырех бригадах ВСУ.

До этого телеканал «Звезда» в репортаже из-под Авдеевки показал необычные кадры спасения российским военным бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Цветкова. Бойцы спецназа группировки «Центр» захватили вражеский опорный пункт в лесополосе. В блиндаже обнаружили брошенного своими раненого украинского солдата. Один из российских спецназовцев взвалил его себе на плечи и понес. Пленный в это время исполнял российский гимн.

Ранее ВСУ пытались добить офицера французского легиона, который попал в плен к ВС России.