Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Системы ПВО сбили ракету HARM над Белгородской областью

Минобороны РФ: силы ПВО уничтожили ракету HARM над Белгородской областью

close
100%
РИА Новости

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинской противорадиолокационной ракеты HARM американского производства на территории России. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

«24 мая текущего года около 12:20 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением противорадиолокационной ракеты «HARM» производства США по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Ракета была обнаружена и уничтожена над территорией Белгородской области.

Накануне российские силы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородчины.

До этого российские системы ПВО пресекли попытку ВСУ атаковать беспилотными летательными аппаратами и противорадиолокационной ракетой HARM производства США Белгородскую область.

Ранее «Газета.Ru» перечислила 5 правил выживания в Белгороде.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами