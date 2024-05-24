Системы ПВО сбили ракету HARM над Белгородской областью

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинской противорадиолокационной ракеты HARM американского производства на территории России. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

«24 мая текущего года около 12:20 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением противорадиолокационной ракеты «HARM» производства США по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Ракета была обнаружена и уничтожена над территорией Белгородской области.

Накануне российские силы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородчины.

До этого российские системы ПВО пресекли попытку ВСУ атаковать беспилотными летательными аппаратами и противорадиолокационной ракетой HARM производства США Белгородскую область.

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