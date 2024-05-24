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ВС РФ развернули в Клещеевке флаг страны и копию Знамени Победы

МО показало, как бойцы разворачивали флаг РФ и копию Знамени Победы в Клещеевке

Российские военнослужащие после взятия донецкого села Клещеевки развернули в населенном пункте флаг РФ и копию Знамени Победы. Об этом свидетельствует видео с поля боя, обнародованное министерством обороны страны.

В описании к записи отмечается, что на ней запечатлена работа подразделений «Южной» группировки войск в зоне боевых действий. На кадрах видно, как артиллерия Вооруженных сил РФ наносит точечные удары по опорным пунктам украинских формирований на территории упомянутого села. Кроме того, демонстрируется уничтожение бойцов и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи FPV-дронов.

При этом камера одного из российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) засняла, как военнослужащие страны вступили в бой с украинскими солдатами. В результате сражения военным ВС РФ удалось захватить блиндаж ВСУ в Клещеевке.

«Также на видео запечатлен момент, когда в населенном пункте были развернуты государственный флаг РФ и копия Знамени Победы», — добавили в министерстве.

22 мая МО РФ сообщило, что военнослужащие страны взяли под свой контроль населенный пункт Клещеевку в Донецкой народной республике (ДНР). Тогда же российские войска нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах донецких населенных пунктов Острое, Константиновка и Георгиевка.

Ранее в ДНР рассказали, какие преимущества даст ВС РФ взятие села Клещеевки.

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