В Киеве и области объявлена воздушная тревога

В Киеве, а также Киевской и Черниговской областях объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

В 08:57 сигнал тревоги прозвучал в Киеве, и в течение нескольких минут распространился на другие регионы.

Утром воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

До этого власти Харькова рассказали о десяти взрывах в городе на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Мэр города Игорь Терехов подчеркнул, что поражена транспортная инфраструктура.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.