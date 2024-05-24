В Шебекинском округе Белгородской области объявили о ракетной опасности

В Шебекинском городском округе и непосредственно в Шебекино объявили ракетную опасность. Об этом сообщила мэрия Белгорода.

«По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — призвали власти.

До этого жительница Шебекинского городского округа получила слепые осколочные ранения верхней и нижней конечностей в результате уничтожения воздушной цели российскими силами противовоздушной обороны (ПВО).

Также на территории Грайворонского городского округа и города Грайворон Белгородской области звучал сигнал о ракетной опасности. 22 мая в 06:27 мск Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) предупредила жителей о ракетной опасности. Население призвали по возможности не покидать своих домов, соблюдать меры предосторожности и не подходить к окнам.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.