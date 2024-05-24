Ракетная опасность отменена в Белгородской области

Объявленная на всей территории Белгородской области ракетная опасность отменена. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Белгорода в Telegram-канале.

«На всей территории Белгородской области. Отбой ракетной опасности», — говорится в сообщении.

Сирена ракетной опасности была запущена над регионом в 06:49. Об этом оповещал губернатор Вячеслав Гладков.

Позднее министерство обороны России сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили три ракеты ATACMS производства США над территорией Республики Крым, два беспилотника были сбиты над территорией Белгородской области.

23 мая Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО за ночь сбили 35 снарядов реактивных систем залпового огня и три беспилотника над Белгородской областью. В министерстве уточнили, что снаряды были реактивных систем залпового огня «Ольха» и Вампир».

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.