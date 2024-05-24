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Средства ПВО уничтожили ракеты и дроны ВСУ над Крымом и Белгородской областью

МО: за ночь сбито 3 ракеты ATACMS над Крымом, 2 БПЛА над Белгородской областью

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Defense Ministry/Global Look Press

Российские военные пресекли несколько попыток Вооруженных сил Украины совершить террористические атаки с применением оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории РФ. Об этом сообщает министерство обороны России.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили три ракеты ATACMS над территорией Республики Крым, два беспилотника были сбиты над территорией Белгородской области.

Утром на всей территории Белгородской области объявлена угроза ракетной опасности. Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал всех оставаться дома и не подходить к окнам, желательно укрывшись в помещениях со сплошными стенами.

До этого в небе Брянской области силы российской противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений также нет.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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