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Российская морская пехота захватила и удерживала 5 дней пункт ВСУ на Времевском участке

Группа морской пехоты ТОФ 5 дней удерживала пункт ВСУ на Времевском участке

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Штурмовая группа бригады морской пехоты Тихоокеанского флота успешно захватила и удерживала в течение пяти дней стратегически важный опорный пункт Вооруженных Сил Украины на Времевском участке Южно-Донецкого направления. Об этом сообщило министерство обороны Российской Федерации.

В соответствии с информацией бойцы арктического батальона морской пехоты Тихоокеанского флота получили приказ о захвате опорного пункта, где находились украинские военные. Разделенные на две группы, бойцы РФ РФ осуществили штурм на рассвете, внезапно проникли внутрь объекта и успешно удерживали его, отражая контратаки, обстрелы и нападения дронов противника в течение пяти дней.

Один из бойцов штурмовой группы под позывным «Ахиллес» рассказал, что они начали атаку, закидывая гранатами противника, а затем вошли внутрь и начали активную стрельбу. Другой боец с позывным «Олчей» отметил, что в процессе операции все пять противников сдались, подняв руки.

Подразделение Вооруженных Сил Украины, которое находилось на второй линии обороны, предпринимало попытки вернуть контроль над опорным пунктом, отправляя танки и пехоту на контратаку. Однако, по словам штурмовиков, эти попытки не увенчались успехом.

После успешного захвата опорного пункта и всей промзоны бойцы подняли Андреевский флаг морской пехоты на одном из ангаров и эвакуировали пленных и раненых сослуживцев, возвратившись в тыл.

Также отмечается, что при захвате украинского опорного пункта были обнаружены гранаты американского производства М-67, ручные гранатометы западного производства и противотанковые мины.

За выдающиеся действия в бою бойцы штурмовой группы морской пехоты Тихоокеанского флота из группировки войск «Восток» будут представлены к государственным наградам.

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