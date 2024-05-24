ВС России отработали форсирование водных преград в зоне СВО

Инженеры группировки войск «Центр» отработали навыки и способы форсирования водных преград в тыловом районе зоны СВО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Военнослужащие инженерного подразделения группировки войск «Центр» на одном из направлений в тыловом районе специальной военной операции отработали приемы и способы форсирования водных преград», — говорится в сообщении.

Там добавили, что для организации переправы личного состава и техники мотострелковых подразделений через водную преграду военнослужащие выдвинулись в район, где заранее была проведена инженерная разведка.

До этого сообщалось, что морская пехота Северного флота группировки войск «Днепр» отрабатывает действия по форсированию водных преград и высадке десанта на необорудованный берег.

Тренировки были максимально приближены к реальности, каждый боец знает свое место и свою задачу, для этого используют макет лодки из бревен.

Ранее глава Херсонской области заявил о бессмысленности форсирования Днепра для ВСУ.