Артиллеристы-десантники ударили по укрепрайонам ВСУ в Часовом Яре

Расчеты РСЗО БМ-21 «Град» костромских десантников нанесли удар по оборонительным укреплениям ВСУ и уничтожили до взвода пехоты в населенном пункте Часов Яр. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«В ходе боевой работы поражены укрепления националистов в населенном пункте Часов Яр и уничтожено до взвода пехоты ВСУ в оборудованных под опорные пункты зданиях», — сообщили в ведомстве.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинское командование перебросило в Часов Яр в ДНР иностранных наемников, бойцов интернационального легиона.

По его словам, в составе этих подразделений представители разных национальностей. Кроме того, российская сторона зафиксировала переброску нескольких единиц западной бронетехники.

Незадолго до этого депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что в Часов Яре сложилась сложная ситуация для ВСУ.

Ранее в США рассказали о последствиях потери Часов Яра для ВСУ.