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Решается вопрос о мере пресечения управленцу МО РФ по госзаказу

«Интерфакс»: управленца Минобороны по заказу Вертелецкого подозревают во взятке

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Global Look Press

Решается вопрос о мере пресечения в отношении сотрудника департамента министерства обороны РФ по обеспечению гособоронзаказа Владимира Вертелецкого. Об этом пишет «Интерфакс».

По данным источников агентства, мужчина был задержан по подозрению в получении крупной взятки. Тем не менее официальные источники данные об этом не приводят.

До этого начальник главного управления связи ВС РФ генерал Шамарин был арестован по делу о получении особо крупной взятки.

21 мая стало известно об аресте экс-командующего 58-й армией Ивана Попова. Его подозревают в краже металлоконструкций для фронта. Дело Попова стало третьим за последний месяц расследованием в отношении военных. До этого суд также арестовал экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова и начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова. Их обоих подозревают в получении взяток.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в российском оборонном ведомстве проводится борьба с коррупцией.

Ранее новый министр обороны Андрей Белоусов призвал усилить контроль за ценами при гособоронзаказе.

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