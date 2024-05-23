Главного кадровика Минобороны оставили в СИЗО

Военный суд отказался отпустить под домашний арест начальника главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова. Об этом сообщает ТАСС.

Корреспондент передает, что суд постановил оставить без изменений решение первой инстанции по мере пресечения Кузнецову. Таким образом, он останется в следственном изоляторе (СИЗО).

До этого защита просила суд отпустить главного кадровика МО РФ под домашний арест.

Во время заседания, на котором рассматривалась апелляция, Кузнецов пожаловался на заболевания, которые получил, когда помогал с ликвидацией последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Он рассказал, что каждый день вынужден пить таблетки и терпеть боль. Военный отметил, что сейчас ему в СИЗО постоянно приходится обращаться за помощью к медикам.

Генерала Кузнецова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2021–2023 годах Кузнецов, будучи начальником управления Генштаба Вооруженных сил РФ, получил взятку от коммерческих структур. Взамен он обещал помогать им. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее замначальника Генштаба РФ Шамарина арестовали на два месяца.