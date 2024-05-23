Британский эксперт заявил об отступлении ВСУ в ДНР

Украинцы уходят со всей территории возле Андреевки и Клещеевки в Донецкой народной республике (ДНР), так как российские военные уничтожили все линии обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этом районе. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

По его словам, Россия полностью контролирует Клещеевку, и есть информация, что «все линии украинской обороны в этом районе теперь полностью и безвозвратно уничтожены». Меркурис также заявил, что на полях к западу от Клещеевки и Андреевки наблюдается всеобщее отступление ВСУ.

«Все украинские силы в этом районе в настоящее время отведены назад и находятся к западу от канала Северский Донец. Таким образом, вся эта значительная территория в несколько десятков квадратных километров, судя по всему, вот-вот перейдет под контроль России», — добавил британец.

23 мая в Минобороны РФ заявили, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Андреевка. В ведомстве рассказали, что село освобождено благодаря активным действиям подразделения «Южной» группировки войск.

Накануне сообщалось, что войска РФ взяли Клещеевку в ДНР. Советник главы республики Игорь Кимаковский отмечал, что освобождение населенного пункта и зачистка высот в его окрестностях открывает для Вооруженных сил России возможность для более интенсивных ударов по югу Часова Яра.

Ранее стало известно о потерях ВСУ в районе Работино.