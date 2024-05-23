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В Минобороны РФ подтвердили уничтожение украинского БПЛА в республике Татарстан

Минобороны подтвердило уничтожение украинского беспилотника над Татарстаном

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над республикой Татарстан. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

В заявлении уточняется, что украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) засекли около 14:00 мск. Речь идет о дроне самолетного типа.

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку <...> по объектам на территории Российской Федерации», — подчеркнули в военном ведомстве.

23 мая мэр города Елабуга Рустем Нуриев заявил о ликвидации беспилотника ВСУ в воздушном пространстве республики Татарстан. По его словам, БПЛА сбили в небе над Елабужским районом региона. Представитель властей уточнил, что после атаки специалисты не зафиксировали никаких разрушений на земле.

До этого на предприятиях, расположенных в Нижнекамском районе республики Татарстан, объявили эвакуацию сотрудников. Как рассказали в исполнительном комитете города Нижнекамска, причиной для такого решения послужила информация о возможном возникновении нештатной ситуации.

Примерно в то же время в аэропорту города Нижнекамска ввели ограничения на посадку и вылет самолетов.

Ранее в городе Новороссийске из-за атаки украинских дронов оказались повреждены более 10 жилых домов.

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