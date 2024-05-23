В Киеве сохраняются опасения по поводу возможного госпереворота

Представитель Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Андрей Юсов заявил, что в Киеве сохраняются опасения по поводу попытки госпереворота под названием «Майдан-3». Об этом сообщает ТАСС.

По словам Юсова, целью «Майдана-3» может являться свержение действующего президента страны Владимира Зеленского.

«Это многослойная операция. Она продолжается», — пояснил спикер ГУР украинского Минобороны.

Он добавил, что пока «Майдан-3» не принес результатов, однако по-прежнему является угрозой.

До этого первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин говорил, что сообщения Службы внешней разведки (СВР) России о том, что в Евросоюзе обсуждают необходимость замены президента Украины Владимира Зеленского, не лишены оснований. Если глава государства не откажется от решения об отмене выборов, то в стране может произойти госпереворот.

Ранее Юсов говорил, что РФ вербует влиятельных украинцев для организации «Майдана-3».