Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины

Зона воздушной тревоги распространилась на Запорожскую, Днепропетровскую, Херсонскую, Кировоградскую, Николаевскую области Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Согласно данным официального ресурса по оповещения населения, означенные регионы подсвечены на онлайн-карте красным цветом.

Незадолго до этого в Киеве и восьми восточных регионах Украины была объявлена ракетная тревога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее два села в Белгородской области подверглись атаке дронов ВСУ.