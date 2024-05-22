Разгром группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) российской армией под городом Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области поделит фронт на две части. Об этом рассказал отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков на своем YouTube-канале.

«Если взять Часов Яр, тогда начинается отрезание востока Харьковской области», — утверждает военный.

По его оценке, такое развитие событий свидетельствует о том, что Вооруженные силы России могут зайти с тыла и «организовать большой котел».

«Если падет Славянско-Краматорская группировка, фронт разрезается на две части», — резюмировал Стариков.

Некоторое время назад депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявлял, что в Часове Яре сложилась сложная ситуация для украинских войск..

Ранее британский аналитик рассказал о бунте бригад ВСУ из-за приказов военных США.