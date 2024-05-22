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В подконтрольном Украине Херсоне произошли взрывы

Глава администрации Мрочко: в подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы

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Shutterstock

Взрывы произошли в подконтрольном Украине городе Херсоне. Об этом сообщил глава назначенной Киевом городской администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале.

«В Херсоне взрывы», — написал чиновник, не добавив подробностей.

Воздушная тревога в подконтрольных Украине районах Херсонской области не объявлялась.

Также губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что одна из электроподстанций региона была повреждена в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, повреждение станции привело к аварийному отключению электроснабжения пяти муниципальных округах. На некоторое время без света остались 26 570 абонентов Херсоноблэнерго в 110 населенных пунктах.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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