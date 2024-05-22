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Западная группировка ВС России нанесла поражение бригадам ВСУ

Минобороны: ВСУ потеряли до 130 военных в зоне группировки войск РФ «Запад»

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Украинские войска в зоне ответственности группировки войск РФ «Запад» за минувшие сутки лишились 130 солдат. Об этом сообщило министерство обороны России в ходе ежедневной сводки о специальной военной операции.

«Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины и 106-й бригады теробороны в районах Макеевки Луганской народной республики и Ивановки Донецкой народной республики», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, российские военнослужащие отразили контратаку штурмовой группы ВСУ в районе Григоровки в ДНР.

По информации Минобороны, противник также потерял два автомобиля. В ходе контрбатарейной были поражены: 155-мм САУ Krab польского производства, 155-мм буксируемая гаубица FH-70 британского производства и две 155-мм гаубицы М-198 американского производства.

Также в Минобороны РФ сообщили, что ВС России взяли под контроль Клещеевку в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее британский аналитик Александр Меркурис назвал условие для окончания сражения за Донбасс.

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Операция на Украине
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