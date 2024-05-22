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В Волчанске бойцы ВСУ наехали на свою же мину

Shot: в Волчанске трое бойцов ВСУ на бронеавтомобиле наехали на свою же мину

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В городе Волчанск Харьковской области трое украинских бойцов на канадском бронеавтомобиле Roshel Senator наехали на свою же мину. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

На опубликованном изданием видео, российские военные из группировки «Север», продвигающиеся по городу, проходят рядом с украинской брошенной техникой.

22 мая глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВС РФ контролируют порядка 40% территории Волчанска. Полностью контролируется северная часть города.

20 мая заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк рассказал, что спецслужбы Украины готовятся развивать сеть «спящих агентов», которые будут выдавать себя за местных при освобождении войсками РФ Харьковской области и ждать указаний от Киева.

19 мая сообщалось, что из Харьковской области за время эвакуации вывезли свыше 10 тысяч человек.

Ранее сообщалось о массовой сдаче в плен солдат ВСУ в Волчанске.

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