ВСУ обстреляли Лисичанск из HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр города Лисичанск в Луганской народной республике (ЛНР). Предположительно, это были ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, написал в своем Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.

«По жилому кварталу, предположительно, выпустили шесть ракет американского производства HIMARS. Значительные повреждения получили две девятиэтажки», — написал он.

По словам Пасечника, на место оперативно прибыли сотрудники МЧС и скорой помощи. Медики оказывают необходимую помощь пострадавшим.

Глава республики не уточнил, сколько людей пострадало.

20 мая Пасечник заявил, что ВСУ ударили по поселку Юбилейному французскими ракетами Scalp-Eg. На месте падения снарядов и фрагментов прибыли сотрудники МЧС и Следственного комитета. После прилета возник пожар. Пасечник сообщал о пяти пострадавших, однако позже глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко назвала другую цифру — 12. По ее словам, в больницах региона находятся девять пострадавших, еще трое человек были направлены на амбулаторное лечение.

Ранее Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ.