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ВСУ обстреляли поселок Северный в Белгородской области

Гладков: беспилотник ВСУ атаковал поселок Северный в Белгородской области

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Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал поселок Северный в Белгородской области. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Беспилотник упал и сдетонировал в жилом районе. Сообщается, что никто не пострадал.

«По предварительным данным, повреждено остекление в двух квартирах многоквартирного дома, осколками посечены три автомобиля», — написал он.

До этого другой беспилотник влетел в окно жилого дома в Белгороде, пострадала 11-летняя девочка. Осколки от взорвавшегося дрона попали на детскую площадку, где в этот момент и находился ребенок.

Гладков сообщил, что девочку с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой доставила в детскую областную клиническую больницу.

Незадолго до этого город Шебекино в Белгородской области был атакован ВСУ с помощью дрона-камикадзе.

Ранее ВСУ подорвали микроавтобус с людьми, ехавшими собирать клубнику.

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