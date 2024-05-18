Над Белгородской областью сбит еще один беспилотник

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Согласно сообщению ведомства, очередная попытка террористической атаки со стороны украинских войск была пресечена около 16:10 по мск.

До этого приблизительно в 15:30 над Белгородской областью был уничтожен беспилотник.

Днем 18 мая Минобороны России сообщало, что дежурные средства ПВО уничтожили четыре управляемые авиационные бомбы и две противорадиолокационные ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области.

Утром сирены ракетной опасности включились в регионе дважды.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщал, что ВСУ обстреляли село Тишанка в Волоконовском районе. При обстреле никто не пострадал, однако в результате оказалась повреждена линия электропередачи, снабжающая светом две улицы.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.