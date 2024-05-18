Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук заявил, что в течение суток российские военные нанесли огневое поражение по 340 целям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео с его словами опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ.

По словам Савчука, бойцы группировки в том числе поразили 10 пунктов временной дислокации, 17 опорных пунктов и более 80 позиций полевой артиллерии ВСУ. Кроме того, подразделения группировки при огневой поддержке артиллерии и авиации нанесли поражение живой силе и технике формирований 71 егерской, 142, 143 пехотных, 23, 24, 47, 100, 110 механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Архангельское, Очеретино, Соловьево, Нетайлово, Уманского и Бердычи.

Начальник пресс-центра уточнил, что украинская армия потеряла до 305 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены боевая бронированная машина «Козак», четыре автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Паладин» и «Гвоздика», три гаубицы Д-30 и два 120-мм миномета ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) группировки были сбиты управляемая авиационная бомба Hammer и три беспилотника.

До этого начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма заявлял, что российские военные в течение суток улучшили тактическое положение, нанесли поражение военнослужащим и технике четырех бригад ВСУ, а также отразили две атаки штурмовых групп противника у населенного пункта Новосадовое в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.