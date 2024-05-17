В Харькове произошло несколько взрывов

Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале заявил о том, что город подвергся ракетной атаке, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.

«Прилетов было несколько, на местах попадания пожара... Пока известно о пяти пострадавших», — сообщил градоначальник.

Чуть позже он добавил, что в результате прилетов один человек погиб, еще четверо получили ранения.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области уже более шести часов звучит сигнал воздушной тревоги.

Армия России несколько дней активно продвигается от российской границы в сторону Харькова. По данным Минобороны РФ, российские военные группировки «Север» Вооруженных сил (ВС) страны заняли 12 населенных пунктов в Харьковской области, среди которых Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

17 мая госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила об эвакуации 9 300 человек из Харьковского, Чугуевского и Богодуховского районов Харьковской области, где продолжается наступление ВС РФ.

Ранее во Франции назвали сюрпризом продвижение ВС России под Харьковом.