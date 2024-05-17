В Белгороде отменили режим ракетной опасности

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что ракетная опасность в городе отменена.

Отмену тревоги также объявили в Белгородском районе.

В течение прошедшей ночи российские военные с помощью сил противовоздушной обороны (ПВО) пресекли ряд попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористические атаки с помощью беспилотников и безэкипажных катеров по объектам на территории регионов России.

Дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 51 дрон над территорией Крымского полуострова, 44 БПЛА в Краснодарском крае, шесть беспилотников над территорией Белгородской области и один — над территорией Курской области. Всего над российским регионами было уничтожено 102 дрона.

Также за прошедшую ночь морская авиация и патрульные катера Черноморского флота уничтожили шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.