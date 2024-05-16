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Эксперт объяснил, сможет ли «элитная» бригада ВСУ изменить ситуацию в Волчанске

Военэксперт Онуфриенко: элитные бригады ВСУ не смогут удержать Волчанск

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Thomas Peter/Reuters

«Элитная» штурмовая бригада национальной полиции Украины «Лють», переброшенная из-под Часова Яра на Харьковское направление, не поможет ВСУ изменить ситуацию. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Взятие под контроль Волчанска Вооруженными силами России — лишь вопрос времени, подчеркнул эксперт. По его словам, главная проблема противника не в отсутствии личного состава, а в плохой системе укреплений.

«Переброска формирования к Харькову говорит об осознании командованием ВСУ уровня угрозы на этом направлении. Скорее всего, целью бригады станет создание препятствий нашим войскам во время продвижения южнее Волчанска. Отражение атаки на этот населенный пункт имеет принципиальное значение для Украины», — сказал Онуфриенко.

При этом он добавил, что численность данного подразделения не превышает 1,5 тысячи человек. Нехватка людей, по его словам, ощущается остро, что сказывается на боеспособности бригады.

О переброске «элитного» подразделения нацполиции Украины на Харьковское направление накануне сообщил ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Также в материале отмечается, что руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало снимать сотрудников правоохранительных органов и членов бригад территориальной обороны с блокпостов в Харьковской области для переброски на линию соприкосновения. Соответствующее решение было принято в связи со сложной ситуацией на поле боя. В частности, людей направляют к населенным пунктам Волчанск и Липцы.

Ранее в Киеве заявили о критической ситуации на поле боя в Харьковской области.

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