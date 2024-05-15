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Путин провел встречу по ОПК

Путин на встрече по оборонно-промышленному комплексу потребовал обеспечить ВС РФ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса потребовал обеспечить Вооруженные силы России всем необходимым. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нам всем вместе нужно обеспечить потребности Вооруженных сил России для эффективной работы в зоне боевого соприкосновения в рамках проведения специальной военной операции», — заявил Путин на совещании.

По мнению президента, необходимо сохранить диверсификацию предприятий ОПК, но также и развивать оборонную отрасль в целом — например, как отметил Путин, предприятия ОПК в перспективе должны быть готовы увеличить выпуск гражданской продукции.

До этого президент Владимир Путин заявил, что Россия добилась рекордно низкого уровня безработицы.

7 мая отдельным пунктом майского указа Путин поставил цель выхода страны к 2030 году на четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта (ВВП).

Ранее в минтруде рассказали, на сколько вырастет число работающих россиян за три года.

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