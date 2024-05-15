В Британии оценили противовоздушную оборону Украины

Вооруженные силы России стали чаще и эффективнее наносить удары по военным и энергетическим объектам Украины после истощения украинских средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет Business Insider, ссылаясь на старшего научного сотрудника Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Джека Уотлинга.

«Неустойчивая противовоздушная оборона Украины открыла россиянам двери для нанесения собственных ударов», — отмечается в статье.

По данным автора, российская армия все чаще применяет беспилотные летательные аппараты за линией фронта, получая разведывательную информацию о стратегически важных объектах Украины, и наносит по ним удары тактическими ракетами. Эти удары в совокупности с использованием планирующих авиабомб и возрастающей маневренностью Воздушно-космических сил РФ создают для украинской армии большие проблемы, указывается в материале.

15 мая бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что государства — члены НАТО Польша и Румыния могли бы задействовать свои системы ПВО, чтобы защитить небо Западной Украины. По его мнению, это можно делать на территории НАТО, без отправки армейского контингента на территорию Украины.

Ранее Блинкен объявил о возможном размещении ЗРК Patriot в Харькове.