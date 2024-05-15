Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

По данным правительства, ранения получил работник одного из предприятий. На месте ему оказали первую медицинскую помощь, после чего его направят в Глушковскую районную больницу.

До этого глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщил, что украинские военные атаковали село Токаревка в регионе. В результате обстрела пострадал мирный житель, ему была оказана медицинская помощь. Ганчев подчеркнул, что село обстреляла украинская сторона и что мирный житель получил контузию.

Российские военные эксперты считают, что Харьков необходимо плотно окружить и установить санитарную зону, чтобы отодвинуть украинские силы на расстояние 300-350 км от Белгородской области и предотвратить обстрелы мирных жителей.

Ранее российский штурмовик заявил, что солдаты ВСУ, отступая на Харьковском направлении, стреляют по мирным жителям.