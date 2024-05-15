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Раскрыты последствия переброски иностранных наемников ВСУ в Купянск

Военный эксперт Михайлов: наемники не осилят уровень боевых действий на Украине

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Таисия Лисковец/РИА Новости

После ухода командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Купянска туда перебросили иностранных наемников, в том числе военных из Польши и Чехии. Однако остановить наступление российской армии они не смогут, так как не осилят уровень боевых действий, ведущихся в зоне спецоперации, заявил военный эксперт Александр Михайлов в стриме 360.ru.

Напомним, накануне депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что в Купянске не осталось украинских военных и командующих ВСУ на фоне наступления ВС России. Он предупредил, что в Купянске будет тяжелая боевая обстановка, так как туда направлены «подразделения из западных стран, регулярные военные из Польши, Чехии под флагом наемников». Михайлов, однако, убежден, что они не сыграют значимой роли и не смогут исправить положение для Киева.

«Ни поляки, ни чехи не помогут. Ни у тех, ни у других, скажем прямо, нет достаточного боевого опыта, — заявил он. — Да, они могут быть подготовленными какими-то бойцами, но если где-то они проходили боевой опыт, то только наверняка в подразделениях, которые совместно с американцами боролись с местными жителями где-то, не более того».

Водолацкий до этого также отмечал, что направленные в Купянск наемники проходят «практическую адаптацию боевого слаживания в реальных условиях боя».

Ранее было раскрыто количество иностранных наемников в ВСУ.

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