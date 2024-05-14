Западные аналитики считают, что помощь США Украине не переломит соотношение сил

Новые западные поставки оружия, боеприпасов и военной техники не помогут Киеву переломить ситуацию на поле боя. Об этом, ссылаясь на военных экспертов, сообщает французская газета Monde.

В статье утверждается, что возобновление поставок после одобрения конгрессом США нового пакета помощи Украине совершенно не изменит баланса сил. Максимум, чего можно будет добиться, это удерживать линию фронта.

Источники газеты заявили, что в любой момент следует ожидать коллапса Вооруженных сил Украины (ВСУ) и украинского государства.

До этого в Вашингтоне заявили о существенно ухудшившейся для Киева ситуации на фронте.

13 мая советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон пытается ускорить темпы поставок вооружений Киеву, но еженедельной передачи военной помощи не будет.

Ранее в НАТО усомнились в необходимости восстановления Украины в случае ее поражения.