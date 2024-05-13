Для защиты Белгорода призвали создать санитарную зону

Усиление систем противовоздушной обороны не способно полностью обеспечить безопасность Белгорода, так как они ловят лишь 95-97% украинских снарядов, считает военный журналист, замглавреда еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко. Защитить город можно с помощью создания санитарной зоны в 70 км, заявил он в беседе с 360.ru.

Удары Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят, подвозя системы реактивной системы залпового огня (РСЗО) к границе, отметил Борзенко.

«Мы отлавливаем любое передвижение этих систем и пытаемся их уничтожить до того, как они выстрелят. Но это не всегда удается, — добавил он. — Потом из 10 ракет сбивают девять и одна может куда-то попасть».

Самым эффективным решением, по мнению военного журналиста, будет создание санитарной зоны на территории Харьковской области, где российские военные ведут наступление. Достаточно выделить для этого 70 км – этого хватит, чтобы средства ПВО смогли поймать серьезную баллистику, считает Борзенко.

В то же время со временем он призвал увеличивать площадь санитарной зоны, пояснив, что и с такого расстояния ВСУ могут наносить удары по Белгороду – с помощью РСЗО или более мелких снарядов.

Напомним, накануне в Белгороде в жилую многоэтажку попали обломки сбитой ракеты, из-за чего обрушился весь подъезд с первого по десятый этаж. На данный момент известно, что жертвами обстрелов стали 19 человек, ранены 27 человек. Подробности о трагедии – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле высказались о позиции России по вопросу создания санитарной зоны на Украине.