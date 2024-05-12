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Журналисты оценили позиции ВСУ в ходе наступления РФ в Харьковской области

Sky News: наступление РФ в Харьковской области произошло в худшее для ВСУ время

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Reuters

Наступление армии РФ в Харьковской области произошло в наихудшее для Украины время. К такому выводу пришло издание Sky News.

«Время наступления не могло быть хуже для Киева, и, вероятно, именно поэтому Россия решила действовать», — пишут журналисты.

В публикации выдвинуто предположение, что из-за наступления ВСУ придется перебросить свои силы с оборонительных линий на Донбассе, что приведет к ослаблению украинских позиций в этом районе.

12 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил в своем Telegram-канале, что подразделения украинских войск, которые пытаются удержать свои позиции в Харьковской области, испытывают значительные сложности.

11 мая в Белом доме США заявили, что Россия начинает наступление на Харьков. Советник по нацбезопасности Джон Кирби признал последние успехи ВС РФ в Донбассе и связал их с задержкой военной помощи США, которую долго не одобрял конгресс. Владимир Зеленский сообщил о тяжелых боях по всей линии фронта, выделив харьковское направление.

Ранее стало известно о первой реакции президента Украины Владимира Зеленского на ситуацию под Харьковом.

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