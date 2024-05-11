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Business Insider рассказал, как используют иностранных наемников ВСУ

BI: на стороне Украины воюют 3-4 тысячи иностранных наемников

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Thomas Peter/Reuters

Издание Business Insider рассказало о числе иностранных военнослужащих, которые служат в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Исследователь из Барселонского университета Маттео Пульезе считает, что в общем на стороне Киева воюют три-четыре тысячи иностранцев, при том, что власти Украины заявляют, что их около 20 тысяч. По его словам, иностранных добровольцев используют как «расходный материал», отправляя на самые рискованные операции вместо солдат ВСУ. Ветеран войны в Ираке Карл Ларсон, воевавший три месяца под Харьковом, подтвердил заявление Пульезе. Ларсон отметил, что потерял много своих товарищей из-за атак российских беспилотников.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что российские войска взяли под контроль пять населенных пунктов в Харьковской области. Ранее ведомство также сообщало о взятии еще двух сел в этом регионе. О переходе ВС РФ к наступлению 10 мая первыми заявили российские военкоры. Эту информацию позже подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Минобороны РФ рассказали о работе группировки «Запад» в зоне СВО.

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Операция на Украине
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