В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА

В Курской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Опасность атаки БПЛА», — отмечается в публикации.

Глава региона подчеркнул, что средства противовоздушной обороны (ПВО) приведены в состояние готовности для отражения потенциальной атаки.

Местных жителей призвали проявлять осторожность и бдительность.

Незадолго до этого Старовойт сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали поселок Теткино Глушковского района Курской области.

Накануне Старовойт заявлял, что ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство на автозаправочную станцию (АЗС) в поселке Теткино Глушковского района. Врезультате атаки возникло возгорание на электроподстанции рядом с АЗС. Тем не менее никто из обслуживающего персонала не пострадал.

Ранее силы ПВО за ночь сбили украинские дроны в трех российских регионах.