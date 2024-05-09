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Пентагон и Lockheed Martin заключили контракт на производство РСЗО HIMARS на $861,3 млн

Минобороны США заключило контракт на производство HIMARS на $861,3 млн

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Lockheed Martin

Пентагон и один из его крупнейших подрядчиков, корпорация Lockheed Martin, заключили контракт на сумму около $861,3 млн на производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и сопутствующие услуги. Об этом со ссылкой на министерство обороны США сообщает РИА Новости.

В соответствии с каждым конкретном заказом будут определены место и объемы производства РСЗО. Предполагается, что контракт будет выполнен не позднее 31 мая 2026 года.

Министерство обороны США не раскрывает конкретное число HIMARS, которое планируют произвести и поставить в рамках заключенного контракта.

До этого британские журналисты заявили, что, уничтожив американские установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, российские силы нанесли серьезный удар по Вооруженным силам Украины.

2 мая сообщалось, что ВС РФ уничтожили две боевые машины РСЗО HIMARS за сутки.

Ранее участвующий в СВО депутат заявил, что его пытались ликвидировать из HIMARS.

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