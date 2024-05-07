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Политолог объяснил цели операции ЦАХАЛ в районе КПП «Рафах»

Политолог Кедми: ЦАХАЛ захватил КПП «Рафах», чтобы ограничить снабжение ХАМАС

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Dylan Martinez/Reuters

Израильская армия (ЦАХАЛ) проводит точечную операцию в Рафахе, чтобы ограничить пути поставок оружия для движения ХАМАС. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политолог, экс-руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми. По его словам, для полномасштабных боевых действий в городе Израилю потребуется мобилизация огромных сил, но на данном этапе это не имеет смысла.

«Нынешняя израильская кампания носит ограниченный характер и решает конкретные задачи», — сказал Кедми.

Он добавил, что действия ЦАХАЛ никак не повлияют на ход переговоров с ХАМАС.

«Если сторонам удастся согласовать перемирие в три этапа — а оно в таком случае продлится около 130 дней — то это станет положительным фактором. Пока же ключевым вопросом остается то, кто будет управлять Газой», — заключил политолог.

Вечером 6 мая Израиль начал наземную операцию в Рафахе, где, по разным данным, находится от одного до 1,5 миллионов беженцев со всего сектора Газа. Мирному населению менее чем за сутки до начала операции было предложено перебраться в «расширенную гуманитарную зону» в 20 км от города.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее глава ВОЗ заявил, что вторжение Израиля в Рафах станет гуманитарной катастрофой.

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