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В США предрекли успехи ВС РФ на Украине перед Днем Победы

NYT: армия России продолжит успешное наступление на Украине перед Днем Победы

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Виталий Аньков/РИА Новости

США считают, что Вооруженные силы РФ продолжат успешные наступательные действия на Украине перед Днем Победы. Об этом заявил высокопоставленный американский чиновник в беседе с газетой The New York Times.

«Согласно конфиденциальной военной оценке США, проведенной на этой неделе, Россия продолжит добиваться незначительных успехов на востоке и юго-востоке в преддверии 9 мая, Дня Победы», — отмечается в материале.

По словам собеседника издания, США уверены, что украинская армия к этому времени удержит фронт на фоне острого «снарядного голода». При этом другие американские чиновники, слова которых приводит газета, не считают, что России удастся серьезно продвинуться до 9 мая.

По данным издания, аналитики при правительстве США предполагают, что с учетом новой военной помощи Вооруженные силы Украины стабилизируют линию фронта летом, при негативном сценарии — только к концу 2024 года.

3 мая чиновник из Великобритании сообщил New York Times, что доставка британских дополнительных ракет большой дальности Storm Shadow на Украину может занять несколько недель.

Ранее в США признали значительные успехи российских войск в ДНР.

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