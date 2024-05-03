В США предрекли успехи ВС РФ на Украине перед Днем Победы

США считают, что Вооруженные силы РФ продолжат успешные наступательные действия на Украине перед Днем Победы. Об этом заявил высокопоставленный американский чиновник в беседе с газетой The New York Times.

«Согласно конфиденциальной военной оценке США, проведенной на этой неделе, Россия продолжит добиваться незначительных успехов на востоке и юго-востоке в преддверии 9 мая, Дня Победы», — отмечается в материале.

По словам собеседника издания, США уверены, что украинская армия к этому времени удержит фронт на фоне острого «снарядного голода». При этом другие американские чиновники, слова которых приводит газета, не считают, что России удастся серьезно продвинуться до 9 мая.

По данным издания, аналитики при правительстве США предполагают, что с учетом новой военной помощи Вооруженные силы Украины стабилизируют линию фронта летом, при негативном сценарии — только к концу 2024 года.

3 мая чиновник из Великобритании сообщил New York Times, что доставка британских дополнительных ракет большой дальности Storm Shadow на Украину может занять несколько недель.

Ранее в США признали значительные успехи российских войск в ДНР.