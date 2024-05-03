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Песков заявил об опасности слов Макрона про отправку войск на Украину

Песков призвал цитировать точные слова Макрона об отправке войск на Украину

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Павел Бедняков/РИА Новости

Свежие заявления президента Франции Эммануэля Макрона насчет возможной отправки французских войск на Украину опасны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать слова Макрона о том, что Франция отправит войска на Украину, если войска РФ прорвут фронт и Киев направит соответствующее обращение. В ответ Песков обратил внимание, что французский лидер заявил по-другому — используя округлые формулировки.

«Призываю к точности, когда вы цитируете важные заявления. Оно очень важное и очень опасное», — подчеркнул пресс-секретарь.

Накануне Макрон в интервью британскому журналу The Economist назвал условия, при которых его страна должна была бы «на законных основаниях» задаться вопросом насчет отправки войск на Украину: прорыв российских войск через линию фронта и поступление от Киева соответствующей просьбы. По словам Макрона, сейчас Украина о вводе войск не просит.

Тем временем на Украине заявили о непоследовательности Макрона. Издание «Страна.ua» обратило внимание, что с начала 2024 года было уже два прорыва России в зоне СВО, однако Франция не спешит отправлять свои войска. По словам журналистов, если бы все зависело только от желания украинских властей, то они давно бы обратились к Парижу.

Ранее Макрон назвал три угрозы существованию Европы.

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