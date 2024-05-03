Стало известно о шоке украинской диаспоры в США от разговора военных на русском

Украинскую диаспору в США шокировали русскоговорящие военные ВСУ. Об этом заявил бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в соцсетях.

Он заявил, что проходивших реабилитацию военнослужащих пригласила к себе украинская диаспора в США.

«Ребята после выступления начали между собой что-то обсуждать. На русском языке», — заявил он, отметив, что это повергло в шок диаспору.

При этом Милованов сказал, что спустя время часть представителей диаспоры подошли к военным и также стали общаться с ними на русском языке.

2 мая языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь заявил, что в стране нужно проводить «наступательную украинизацию». Он призвал власти «покончить» с тем, что на улицах украинских городов — от Одессы до Харькова — повсеместно звучит русский язык. Он указал на то, что сотрудники офиса языкового омбудсмена не могут лично обойти каждую улицу и каждый переулок, поэтому органы местного самоуправления должны самостоятельно выйти и увидеть повсеместное засилье русского языка.

Ранее сообщалось, что на Украине осталось лишь три школы с преподаванием русского языка.