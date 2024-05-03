Эксперт объяснил, под каким предлогом НАТО может ввести войска на Украину

НАТО может ввести свои войска на Украину под видом инструкторов. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал журналист Юрий Баранчик.

«Запад думает, что нашел новый и, главное, красивый повод ввести войска на территорию Украины. Мол, для обучения войск, чтобы это не проходило в Европе, откуда в прошлом году сбежали 20% «обучаемых», а в этом году — уже 33%. Ответ может быть только один и простой: уничтожать в местах скопления», — сказал Баранчик.

Он напомнил, что схема для Запада не нова. По его словам, примерно также отправлялись «инструкторы» во Вьетнам, которые на деле оказывались бойцами спецназа.

В начале мая президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз допустил возможность переброски французских военнослужащих на Украину. Такой шаг может последовать, по его словам, при двух условиях: запрос Киева и прорыв Вооруженными силами России линии фронта. Во Франции уже успели назвать это предложение «приступом натовского безумия от дурака Макрона», а в МИД РФ объяснили действия французского лидера «сменой дней недели». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее во Франции потребовали от Макрона отказаться от отправки войск на Украину.