В 67-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая была вынуждена отступить из-под Часова Яра, сообщили, что подразделение лишилось ключевых офицеров и сержантов из-за ошибок вышестоящего командования. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, в марте бригаду направили для обороны Часова Яра. Однако, как заявил неназванный украинский военный, вместо укреплений солдат ждали ямы, в которых с трудом можно было спрятаться во время артобстрелов.

«Солдаты вылезали из ям и начинали рыть в сторону друг друга, чтобы была хоть какая-то связь между ними», — добавил источник.

Из-за отсутствия необходимых условий бригада была вынуждена покинуть позиции. По словам военного, потери составили более 100 человек, среди которых командиры отделений, командиры взводов, командиры рот и сержанты.

В бригаде признали, что у них не было ресурсов для выполнения поставленной задачи.

До этого сообщалось, что 115-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины «развалилась» на восточном фронте за несколько недель.

Ранее стало известно о новой тактике ВСУ.