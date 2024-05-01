США могут создать новую военную базу в Африке

США могут основать военную базу в Кот-д'Ивуаре в Африке. Об этом пишет франко-тунисский журнал Jeune Afrique.

По данным журнала, запрос на открытие новой базы направил президенту Кот-д'Ивуара Алассану Уаттара глава Африканского командования вооруженных сил США (AFRICOM) генерал Майкл Лэнгли в связи с предстоящим уходом ВС США из Нигера. Отмечается, что в 2024 году AFRICOM планирует выделить свыше $65 млн на военную помощь Кот-д'Ивуару, большая часть которой будет направлена на борьбу с терроризмом в этой стране.

При этом Кот-д'Ивуар активно участвует в Международной программе военного образования и участвует в Глобальной инициативе США по операциям для сохранения мира.

До этого в Нигере протестующие потребовали покинуть страну военных США. На опубликованных кадрах видно, что участники митинга держат в руках флаги Нигера, Мали и России.

Ранее США обвинили Нигер в подготовке урановой сделки с Ираном.